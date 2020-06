Son dakika haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını can almaya devam ederken, bilim insanları salgının önüne geçebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her ne kadar alınan önlemler sonrası virüsün yayılım hızında yavaşlama görülse de henüz tamamen durdurulabilmiş değil. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. İşte detaylar...