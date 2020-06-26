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Son dakika haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını can almaya devam ederken, bilim insanları salgının önüne geçebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her ne kadar alınan önlemler sonrası virüsün yayılım hızında yavaşlama görülse de henüz tamamen durdurulabilmiş değil. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. İşte detaylar...
26 Haziran 2020 Cuma 09:52
Güncelleme: 26.06.2020 14:01
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Çarşamba günü 172 bin, Salı günü 164 bin ve Pazartesi günü 157 bin vakanın tespit edilmesiyle, bütün dünya corona virüsü salgınında yeni bir sayfa açmış oldu.
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ABD'de Çarşamba günü salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı 38 bin 386 ile belirlendi, dahası Başkan Donald Trump'ın yakın çevresindeki gizli servis görevlileri karantinaya alındı.
Yakın tarihinin en büyük felaketiyle yüzleşen ABD'de, Washington Üniversitesi'nin tahminlerine göre Ekim ayına kadar corona virüsten ölenlerin sayısı 180 bini bulacak. Halihazırda, ABD'deki can kaybı 124 bin, vakalar ise 2 milyon 462 bin.
Pozitif sonuç veren testlerdeki inanılmaz artışa rağmen, birçok ülkede karantina önlemlerinin gevşetildi, yaz tatili başladı. Şimdi insanların aklındaki en büyük soru, salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceği.
İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. Analiz, 45 ülkeden 10'unun pandemiye 'rahat bir tepki' veren ülkeler olduğunu ortaya çıkardı.