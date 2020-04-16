Şok haber! Meğer o maske korumuyormuş
Corona virüsü (COVID-19) için çalışmalarını sürdüren bilim insanları her gün yeni bilgilere ulaşarak virüsten korunmak ve alınacak tedbirler hakkında insanları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Virüse karşı evden çıkmamak ilk ve öncelikle tedbir olsa da iş, hastalık veya zorunlu sebeplerden dolayı dışarıda bulunmak durumunda olan kişiler için en önemli tedbirlerin başında maske takmak geliyor. Uzmanlar, maske takmanın gerekliliğini her gün vurgulamaya devam ederken, yayılımın azalması açısından maske kullanımının gerekliliğine dikkat çekiyor... Ancak maske hakkında da birçok doğru bilinen yanlışlar mevcut. Bu konuda da uzman kişilerin söylemlerini referans olarak almamız gerekirken, kulaktan dolma bazı bilgiler vatandaşları yanlış yönlendirebiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan maskeler hakkında yaptığı son dakika açıklamasında doğru bilinen yanlışlara değindi. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını sonrası maske satışları patlarken, birden 'Yıkanabilir, Nano Teknoloji' gibi sözlerle pazarlanan siyah maskeler türedi. Hemen hemen her köşe başında satılmaya başlanan maskelere ilgi oldukça büyük oldu. 15 TL'ye kadar fiyatlarla satılan maskelerin tehlike saçtığı ortaya çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan konu ile ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HANGİ MASKE NE KADAR KORUYOR?
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, maskelerin koruma oranlarına ilişkin veriler olduğunu söyledi. Ceyhan, "N-95 olarak tanımlanan maskeler virüslere karşı yüzde 95 oranında etkili. Cerrahi maskelerde bu oran yüzde 30'dur. Nano Teknoloji, yıkanabilir maske şeklinde satılan siyah maskeler ile ilgili elimizde hiçbir veri yok" dedi.
"HERKES MASKE TAKARSA YÜZDE 98.5 ENGELLERİZ"
Toplumun evde kalması gerektiğini belirten Ceyhan, sokağa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske kullanılması gerektiğini vurguladı. Ceyhan yine bilimsel araştırmalardaki oranları paylaşarak, "Hasta biri cerrahi maske kullandığında bulaştırma oranı yüzde 95 düşer. Virüs olan kişi ve olmayan kişi maske taktığında ise bu oran yüzde 98.5'a yükseliyor. Yüzde 98.5 çok ciddi ve önemli bir orandır." dedi.