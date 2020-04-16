Şok haber! Meğer o maske korumuyormuş

Corona virüsü (COVID-19) için çalışmalarını sürdüren bilim insanları her gün yeni bilgilere ulaşarak virüsten korunmak ve alınacak tedbirler hakkında insanları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Virüse karşı evden çıkmamak ilk ve öncelikle tedbir olsa da iş, hastalık veya zorunlu sebeplerden dolayı dışarıda bulunmak durumunda olan kişiler için en önemli tedbirlerin başında maske takmak geliyor. Uzmanlar, maske takmanın gerekliliğini her gün vurgulamaya devam ederken, yayılımın azalması açısından maske kullanımının gerekliliğine dikkat çekiyor... Ancak maske hakkında da birçok doğru bilinen yanlışlar mevcut. Bu konuda da uzman kişilerin söylemlerini referans olarak almamız gerekirken, kulaktan dolma bazı bilgiler vatandaşları yanlış yönlendirebiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan maskeler hakkında yaptığı son dakika açıklamasında doğru bilinen yanlışlara değindi. İşte detaylar...