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İzmir'de meydana gelen deprem için Türk futbolu birlik oldu! İşte o destek mesajları
İzmir'de son dakika deprem haberi... Ülkemizi yasa boğan depremi Türk futbolu da unutmadı... Galatasaray'dan Falcao ve Feghouli başta olmak üzere Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Lemos, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır geçmiş olsun mesajlarıyla İzmir'de yaşanan depremzelerin yanlarında olduklarını dile getirdi. İşte o paylaşımlar...
30 Ekim 2020 Cuma 18:56, Güncelleme 30.10.2020 20:06
İzmir'de meydana gelen deprem için Türk futbolu birlik oldu! İşte o destek mesajları