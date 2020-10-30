Galeri Aktüel İzmir'de meydana gelen deprem için Türk futbolu birlik oldu! İşte o destek mesajları

İzmir'de meydana gelen deprem için Türk futbolu birlik oldu! İşte o destek mesajları

İzmir'de son dakika deprem haberi... Ülkemizi yasa boğan depremi Türk futbolu da unutmadı... Galatasaray'dan Falcao ve Feghouli başta olmak üzere Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Lemos, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır geçmiş olsun mesajlarıyla İzmir'de yaşanan depremzelerin yanlarında olduklarını dile getirdi. İşte o paylaşımlar...

İzmir'de meydana gelen deprem için Türk futbolu birlik oldu! İşte o destek mesajları

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