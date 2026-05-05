Yeniden Koopmeiners

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma ve orta sahaya öncelik veren sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Juventus'un yıldızı Teun Koopmeiners'i istiyor. İtalya'da yayın yapan Tutto Juve'nin haberine göre sarı-kırmızılılar önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Juventus'un 2 yıl önce Atalanta'dan 58.4 milyon euro'ya renklerine kattığı Koopmeiners için G.Saray yönetimi 35 milyon euro'yu gözden çıkardı.

MANU DA RAKİP OLDU

Yeni sezon planlamasında yer almayan Koopmeiners'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Juventus, yollarını ayırmak istiyor. Ancak İngiliz devi Manchester United'ın da 28 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği duyuruldu. Gelecek sezon iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken, Koopmeiners'in vereceği karar ve yapacağı tercihin transferi şekillendireceği belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2 yıldır 28 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu listesine almış durumda.

G.SARAY'A KARŞI İKİ GOL ATMIŞTI

Koopmeiners bu sezon sadece iki maçta gol katkısı yaparken bunlar G.Saray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçları oldu. Temsilcimizin iki maç sonunda toplamda 7-5 kazandığı karşılaşmalarda Hollandalı futbolcu iki gol atarken bir de asiste imzasını attı. Özellikle RAMS Park'ta attığı goller çok dikkat çekmişti.