CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yeniden Koopmeiners

Yeniden Koopmeiners

İtalya’da yayın yapan Tutto Juve’nin haberine göre; Galatasaray, Juventus forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için 35 milyon euro’yu gözden çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Yeniden Koopmeiners

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma ve orta sahaya öncelik veren sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Juventus'un yıldızı Teun Koopmeiners'i istiyor. İtalya'da yayın yapan Tutto Juve'nin haberine göre sarı-kırmızılılar önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Juventus'un 2 yıl önce Atalanta'dan 58.4 milyon euro'ya renklerine kattığı Koopmeiners için G.Saray yönetimi 35 milyon euro'yu gözden çıkardı.

MANU DA RAKİP OLDU

Yeni sezon planlamasında yer almayan Koopmeiners'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Juventus, yollarını ayırmak istiyor. Ancak İngiliz devi Manchester United'ın da 28 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği duyuruldu. Gelecek sezon iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken, Koopmeiners'in vereceği karar ve yapacağı tercihin transferi şekillendireceği belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2 yıldır 28 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu listesine almış durumda.

G.SARAY'A KARŞI İKİ GOL ATMIŞTI

Koopmeiners bu sezon sadece iki maçta gol katkısı yaparken bunlar G.Saray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçları oldu. Temsilcimizin iki maç sonunda toplamda 7-5 kazandığı karşılaşmalarda Hollandalı futbolcu iki gol atarken bir de asiste imzasını attı. Özellikle RAMS Park'ta attığı goller çok dikkat çekmişti.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Galatasaray'ın Juventus'tan Teun Koopmeiners için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Gelin Böcek CHP'deki seçim rüşvetini ifşa etti: Kayınpederim parayla aday oldu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Torreira G.Saray'dan ayrılacak! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. 00:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! 00:23
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 00:23
F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! 00:23
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! 00:23
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! 00:23
Daha Eski
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım 00:23
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! 00:23
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... 00:23
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 00:23
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 00:23
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek 00:23