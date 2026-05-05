Singo ikilemi

Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında ısrarla istediği Wilfired Singo sezona iyi başlamıştı. Ancak daha sonra yaşadığı sakatlık ve istikrarsız görüntüsü nedeniyle formasını Sallai'ye kaptırdı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında ısrarla istediği Wilfired Singo sezona iyi başlamıştı. Ancak daha sonra yaşadığı sakatlık ve istikrarsız görüntüsü nedeniyle formasını Sallai'ye kaptırdı. Avrupa takımlarının radarına giren Fildişi Sahilli yıldızın takımda tutulup tutulmayacağına sezon sonu karar verilecek.