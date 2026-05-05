Kazanmayı unuttu

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, son haftalarda düşüş yaşıyor. Derbide Fenerbahçe karşısında harika bir futbol ve 3-0 gibi net bir skor elde eden sarı-kırmızılılar, son dönemdeki belki de tek iyi futbolunu ortaya koydu. Çünkü son 8 hafta Okan Buruk'un öğrencileri için oldukça zorlu geçti. Galatasaray bu süreçte sahaya çıktığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı- kırmızılılar sadece 3 galibiyet elde edebildi.

1 GALİBİYET YETİYOR

Mutlu sona ulaşmak için 2 puana ihtiyacı olan G.Saray, RAMS Park Antalyaspor'u yenerek fişi çekmek istiyor. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri en fazla yenilgi yaşadığı sezonla yüzleşiyor. 2022-23 sezonunda toplamda 5 yenilgi alan Cimbom, 2023-24'te ise 6 kez yenildi. Geçen sezon da 6 yenilgi gören sarı-kırmızılılar bu sezon ise resmi maçlarda tam 12 mağlubiyet yaşadı. Bunların 4'ünü son 8 haftada alan G.Saray, Antalyaspor'u devirip 26. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.