CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

G.saray son haftalarda galibiyet almakta güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 resmi maçın 4'ünü kaybederken bir de beraberlik elde etti. Aslan bu süreçte sadece 3 kez kazanabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Kazanmayı unuttu

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, son haftalarda düşüş yaşıyor. Derbide Fenerbahçe karşısında harika bir futbol ve 3-0 gibi net bir skor elde eden sarı-kırmızılılar, son dönemdeki belki de tek iyi futbolunu ortaya koydu. Çünkü son 8 hafta Okan Buruk'un öğrencileri için oldukça zorlu geçti. Galatasaray bu süreçte sahaya çıktığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı- kırmızılılar sadece 3 galibiyet elde edebildi.

1 GALİBİYET YETİYOR

Mutlu sona ulaşmak için 2 puana ihtiyacı olan G.Saray, RAMS Park Antalyaspor'u yenerek fişi çekmek istiyor. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri en fazla yenilgi yaşadığı sezonla yüzleşiyor. 2022-23 sezonunda toplamda 5 yenilgi alan Cimbom, 2023-24'te ise 6 kez yenildi. Geçen sezon da 6 yenilgi gören sarı-kırmızılılar bu sezon ise resmi maçlarda tam 12 mağlubiyet yaşadı. Bunların 4'ünü son 8 haftada alan G.Saray, Antalyaspor'u devirip 26. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Galatasaray'ın Juventus'tan Teun Koopmeiners için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Gelin Böcek CHP'deki seçim rüşvetini ifşa etti: Kayınpederim parayla aday oldu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Torreira G.Saray'dan ayrılacak! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. 00:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! 00:23
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 00:23
F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! 00:23
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! 00:23
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! 00:23
Daha Eski
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım 00:23
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! 00:23
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... 00:23
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 00:23
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 00:23
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek 00:23