Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı- kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşısında kadroyu bozmayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı- kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşısında kadroyu bozmayacak. Kalede cezası sona eren Uğurcan Çakır'a formasını teslim edecek olan Buruk, F.Bahçe ve Samsunspor karşısında forma giyen diğer 10 ismi aynen sahaya sürecek.