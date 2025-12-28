CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Locada şampiyon

Locada şampiyon

3 yıldır Süper Lig’de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta yer alan localarda yeni bir adım atıyor. Eğer proje hayata geçerse kasaya ekstra 25 milyon dolar girecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Locada şampiyon

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk hayalleri kuran G.Saray'ın tribünleri de boş kalmıyor. Yıllardır en fazla doluluk oranına sahip takım olan G.Saray, hayata geçireceği localarla ilgili yeni adımla gelirine gelir katacak. Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılılar, yeni yılda localardan ekstra 25 milyon dolar gelir etmeye hazırlanıyor. RAMS Park'ta hali hazırda 224 adet loca hizmet veriyor ve bunların hepsi satılmış durumda.

HERKES SIRADA!

Yönetim loca sahiplerinin hepsiyle tek tek temasa geçecek. Kulüpten loca sahiplerine +2 yıllık yenileme teklifleri gitmeye başladı. Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya şimdiden girerek ismini yazdırdı. 2 yıllık loca yenilenme hamlesiyle Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar girecek. Elde edilecek bu gelirler de kadroyu güçlendirmek için kullanılacak.

D&R E-TİCARET - Reklam
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum”
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İrfan Can'a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'dan golcü atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07
Daha Eski
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:04
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 00:54
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 00:43