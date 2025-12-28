Locada şampiyon

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk hayalleri kuran G.Saray'ın tribünleri de boş kalmıyor. Yıllardır en fazla doluluk oranına sahip takım olan G.Saray, hayata geçireceği localarla ilgili yeni adımla gelirine gelir katacak. Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılılar, yeni yılda localardan ekstra 25 milyon dolar gelir etmeye hazırlanıyor. RAMS Park'ta hali hazırda 224 adet loca hizmet veriyor ve bunların hepsi satılmış durumda.

HERKES SIRADA!

Yönetim loca sahiplerinin hepsiyle tek tek temasa geçecek. Kulüpten loca sahiplerine +2 yıllık yenileme teklifleri gitmeye başladı. Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya şimdiden girerek ismini yazdırdı. 2 yıllık loca yenilenme hamlesiyle Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar girecek. Elde edilecek bu gelirler de kadroyu güçlendirmek için kullanılacak.