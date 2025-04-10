TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon Euro'luk belirsizlik
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ü bonservisleriyle birlikte elden çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu üç oyuncunun kiralık gittikleri takımlarda istenilen performansı gösterememesi planların aksamasına neden olabilir. İşte konuyla ilgili ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Özellikle yüksek bonservis beklentileri sarı-kırmızılı yönetimin işini zorlaştırıyor.
VICTOR NELSSON İÇİN ROMA KARARSIZ
Ocak ayında Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson şu ana dek sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.
Danimarkalı stoperin sözleşmesindeki 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması Roma'nın bu transferden vazgeçebileceği ihtimalini doğuruyor.
Bu sezon toplamda 23 resmi maçta forma giyen Nelsson'un Galatasaray'a dönme ihtimali yüksek görünüyor.
ZANIOLO'NUN DURUMU SÜREYE BAĞLI
Sezon başında Atalanta'ya, devre arasında ise Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için de durum net değil.
İtalyan futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15.5 milyon euroluk opsiyon kalan haftalarda alacağı süreye bağlı olarak değerlendirilecek.
30 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle oynayan Zaniolo'nun Fiorentina'daki geleceği henüz kesinleşmiş değil.
KÖHN İÇİN BREMEN ŞÜPHELİ
Galatasaray'dan sezon başında Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn de geri dönebilir.
Alman kulübünün oyuncu için ödemesi gereken 5.1 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmama ihtimali gündemde.
Bu sezon 29 maçta görev yapan Köhn 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray yönetimi, bu üç oyuncudan beklenen gelir gerçekleşmezse yaz transfer döneminde yeni planlamalar yapmak zorunda kalabilir.
Kulübe dönecek olan bu isimlerin maaş yükü ve kadro planlamasına etkisi teknik ekibin önündeki önemli başlıklardan biri olacak.
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