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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon Euro'luk belirsizlik

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon Euro'luk belirsizlik

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ü bonservisleriyle birlikte elden çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu üç oyuncunun kiralık gittikleri takımlarda istenilen performansı gösterememesi planların aksamasına neden olabilir. İşte konuyla ilgili ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:57
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderilen oyuncuların geleceği soru işareti oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Sarı-kırmızılı kulüp; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bonservisleriyle elden çıkmasını planlarken bu üç ismin kulüplerinde beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle planlar sekteye uğrayabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kiralık gittikleri takımlarda istikrarlı forma şansı bulamayan futbolcuların sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmeleri gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Özellikle yüksek bonservis beklentileri sarı-kırmızılı yönetimin işini zorlaştırıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

VICTOR NELSSON İÇİN ROMA KARARSIZ

Ocak ayında Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson şu ana dek sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Danimarkalı stoperin sözleşmesindeki 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması Roma'nın bu transferden vazgeçebileceği ihtimalini doğuruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Bu sezon toplamda 23 resmi maçta forma giyen Nelsson'un Galatasaray'a dönme ihtimali yüksek görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

ZANIOLO'NUN DURUMU SÜREYE BAĞLI

Sezon başında Atalanta'ya, devre arasında ise Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için de durum net değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

İtalyan futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15.5 milyon euroluk opsiyon kalan haftalarda alacağı süreye bağlı olarak değerlendirilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

30 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle oynayan Zaniolo'nun Fiorentina'daki geleceği henüz kesinleşmiş değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

KÖHN İÇİN BREMEN ŞÜPHELİ

Galatasaray'dan sezon başında Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn de geri dönebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Alman kulübünün oyuncu için ödemesi gereken 5.1 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmama ihtimali gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Bu sezon 29 maçta görev yapan Köhn 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Galatasaray yönetimi, bu üç oyuncudan beklenen gelir gerçekleşmezse yaz transfer döneminde yeni planlamalar yapmak zorunda kalabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da kiralık krizi! 30 milyon euroluk belirsizlik

Kulübe dönecek olan bu isimlerin maaş yükü ve kadro planlamasına etkisi teknik ekibin önündeki önemli başlıklardan biri olacak.

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