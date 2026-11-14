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A Milli Kadın Basketbol Takımımız İsrail'i devirdi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında İsrail'i 76-67 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 00:57
A Milli Kadın Basketbol Takımımız İsrail'i devirdi!

Karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, üst üste bulduğu 7 sayıyla 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte yakaladığı 8 sayılık seriyle rakibine kolay hücum etme şansı vermedi ve 13. dakikada İsrail'e mola aldırdı. Pota altını iyi kullanan ay-yıldızlı ekip, 15. dakikada Elif Bayram'ın basketiyle rakibiyle arasındaki farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. İsrail'in savunmadaki kötü oyununu Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan ile iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 47-29 önde gitti.

İkinci yarıya rahat başlayan Türkiye, 26. dakikada İsrail ile arasındaki farkı 20'ye yükseltti: 40-60. Çekişmeli geçen son bölümde İsrail 9 sayılık seri yakalasa da üçüncü periyot, millilerin 60-49 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son çeyrekte İsrail, boyalı alanı iyi kullanan taraf oldu ve 36. dakikada farkı tek sayıya indirdi: 55-64. Müsabakanın son saniyeleri büyük heyecana sahne oldu. İsrail, arka arkaya bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı kapatmaya çalışırken Gökşen Fitik, başarılı serbest atışlarıyla farkın erimesine izin vermedi. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı.

Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, mücadeleyi salonda takip etti.

Milliler, gruptaki 3. maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'ya konuk olacak.

Salon: Rimi Olympic Centre

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Joona Haaja (Finlandiya), Raimonds Repelis (Letonya)

İsrail: Baron, Tirosh, Meyers 11, Zipel 19, Raber 7, Rotberg 7, Eisner, Garzon 14, Levi, Saar, Rinat 9

Türkiye: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 18, Elif Bayram 6, Beren Burke 11, Meltem Yıldızhan 10, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 4, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 2

1. Periyot: 10-22

Devre: 29-47

3. Periyot: 49-60

Beş faulle çıkan: 39.56 Meyers (İsrail)

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