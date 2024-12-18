TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!
Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve şu anda kariyerini Roma'da sürdüren Angelino, takım arkadaşı Paulo Dybala'ya Galatasaray'a gitmemesi konusunda tavsiye verdiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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Haberi yalanlayan Angelino, "Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında asla kötü konuşmam." ifadelerini kullandı.
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