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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!

TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!

Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve şu anda kariyerini Roma'da sürdüren Angelino, takım arkadaşı Paulo Dybala'ya Galatasaray'a gitmemesi konusunda tavsiye verdiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 20:29
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TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!

Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!

Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ:Dybala'ya Galatasaray uyarısı yaptı mı? Angelino'dan flaş açıklama!

"BU BİR YALAN"

İtalya basınında çıkan Nicolo Schira imzalı haberde, Roma forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'nun, Paulo Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi konusunda uyardığı iddia edilmişti.

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