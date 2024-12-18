Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı
Doping nedeniyle almış olduğu cezada indirime gidilen ve 2025 yılının şubat ayının sonunda tekrar sahalara dönecek olan Paul Pogba, yeni bir meydan okuma için Avrupa'nın dev takımları ile görüşmelerde bulunuyordu. Menajeri aracılığı ile Galatasaray'da antrenmana çıkmak istediğini belirten yıldız oyuncu ile ilgili flaş son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:23
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Foot Mercato'da yer alan habere göre Olympique de Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, transfer söylentileri ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Longoria, "Takımdaki dengeyi değiştirmek istemiyoruz. Transfer dönemi bir fırsatlar meselesidir fakat ekonomi yönetimine de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.
Ayrıca daha önce Manchester United'da forma giydiği için Manchester City'ye transfer olmak istemediği ortaya çıkan Pogba'nın böylelikle Guardiola'nın takımına transfer ihtimali de sıfırlanmış oldu.
En öncelikli hedefi tekrar kendini kanıtlamak ve ardından Fransa Milli Takımı'nda boy göstermek olan yıldız oyuncu, bu bağlamda Suudi Arabistan ve MLS'den gelen teklifleri reddetmişti.
Fenerbahçe ile de anılan fakat Jose Mourinho ile aralarının bozuk olduğu bilinen 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Galatasaray forması giyerek Avrupa'nın radarında kalmak istediği belirtiliyor.
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