Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Foot Mercato'da yer alan habere göre Olympique de Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, transfer söylentileri ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Longoria, "Takımdaki dengeyi değiştirmek istemiyoruz. Transfer dönemi bir fırsatlar meselesidir fakat ekonomi yönetimine de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.