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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Doping nedeniyle almış olduğu cezada indirime gidilen ve 2025 yılının şubat ayının sonunda tekrar sahalara dönecek olan Paul Pogba, yeni bir meydan okuma için Avrupa'nın dev takımları ile görüşmelerde bulunuyordu. Menajeri aracılığı ile Galatasaray'da antrenmana çıkmak istediğini belirten yıldız oyuncu ile ilgili flaş son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:23
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

18 aylık doping cezasının ardından sahalara dönmesine yalnızca birkaç ay kalan Paul Pogba'nın yeni takımı merak ediliyor.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Galatasaray ile anılan oyuncunun iddiaya göre menajeri sarı kırmızılı takım ile iletişime geçmiş ve Fransız'ın antrenmanlara çıkmak istediğini bildirmişti.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Pogba'nın Manchester City ve Marsilya ile anlaşmaya yakın olduğu haberleri de gündeme gelirken Fransız basını Galatasaray için müjdeli haberi duyurdu.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Foot Mercato'da yer alan habere göre Olympique de Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, transfer söylentileri ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Longoria, "Takımdaki dengeyi değiştirmek istemiyoruz. Transfer dönemi bir fırsatlar meselesidir fakat ekonomi yönetimine de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Ayrıca daha önce Manchester United'da forma giydiği için Manchester City'ye transfer olmak istemediği ortaya çıkan Pogba'nın böylelikle Guardiola'nın takımına transfer ihtimali de sıfırlanmış oldu.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

En öncelikli hedefi tekrar kendini kanıtlamak ve ardından Fransa Milli Takımı'nda boy göstermek olan yıldız oyuncu, bu bağlamda Suudi Arabistan ve MLS'den gelen teklifleri reddetmişti.

Galatasaray'a Paul Pogba müjdesi! Transferde engel kalmadı

Fenerbahçe ile de anılan fakat Jose Mourinho ile aralarının bozuk olduğu bilinen 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Galatasaray forması giyerek Avrupa'nın radarında kalmak istediği belirtiliyor.

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