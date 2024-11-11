GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sergilediği performansla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak o kulübün taraftarları, Nijeryalı yıldızın transferi için adeta seferber oldular. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:32
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Bu maçında ardından ise flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Transfer dönemlerinde flaş isimleri kadrosuna katmayı başaran Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da Victor Osimhen çılgınlığı yaşanıyor.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun YsScores'ten derlediği habere göre; Arap ekibinin taraftarları, sosyal medyadan Osimhen'i transfer etmek için kulüpten talepte bulunuyor.
Yıldız oyuncunun Napoli'nin ardından Galatasaray'da da gollerine devam etmesi mavi-beyazlıların iştahını kabartıyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.
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