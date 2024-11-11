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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sergilediği performansla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak o kulübün taraftarları, Nijeryalı yıldızın transferi için adeta seferber oldular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:32
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GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'în 12. haftasında sahasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı. Cimbom'un gollerini Victor Osimhen(2) ile Michy Batshuayi kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Karşılaşma sonrasında puanını 31'e yükselti Galatasaray, liderliğini koruyarak milli araya gitti.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Bu maçında ardından ise flaş bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Transfer dönemlerinde flaş isimleri kadrosuna katmayı başaran Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da Victor Osimhen çılgınlığı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun YsScores'ten derlediği habere göre; Arap ekibinin taraftarları, sosyal medyadan Osimhen'i transfer etmek için kulüpten talepte bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Yıldız oyuncunun Napoli'nin ardından Galatasaray'da da gollerine devam etmesi mavi-beyazlıların iştahını kabartıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.

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