GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in transferi için ortalığı birbirine kattılar!

Yıldız oyuncunun Napoli'nin ardından Galatasaray'da da gollerine devam etmesi mavi-beyazlıların iştahını kabartıyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.