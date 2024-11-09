Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncunun sakatlığıyla sarsılırken, yönetim ise Icardi hakkında radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Son derece ciddi görünen sakatlık nedeniyle Icardi bu sezonu kapattı.
ICARDI KARARI
Mauro Icardi'nin ağır sakatlığı sonrasında sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre, bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan sarı kırmızılılar, devre arasında da golcü takviyesi yapmayı düşünüyor.
Icardi'nin planları bozan sakatlığı sonrası Okan Buruk'un Osimhen'le tek forvetli sisteme döneceği bildirildi.
Batshuayi ise hamle oyuncusu olarak kalacak.
ZEMİN KURBANI MI?
Galatasaray-Tottenham maçında Rams Park'ın zemininin Icardi'nin sonunu getirdiği iddia edildi.
Arjantinli forvet, zemin kaynaklı sakatlık yaşarken, yapılan bütün çalışmalara rağmen saha sorunun giderilememesi tepki topladı.
Aslan'da Osimhen de yine Kasımpaşa maçında, zeminden dolayı sakatlık yaşamıştı. Aslan'da, milli arada zeminin düzelmesi için kırmızı alarm verildi.
Stat yetkilileri ise stat zeminine geçtiğimiz günlerde hibrit çim dikildiğini belirterek, "Bazı bölgelerdeki seyrek görüntü zamanla dolacak. Güneş ışığı cihazı da sipariş verildi" dedi.
ICARDI'DEN İLK MESAJ
Sakatlığı sonrasında teşhisi konulan ve ameliyat olmaya hazırlanan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilk mesajını yayınladı. Arjantinli futbolcu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı. Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin sakatlığı, sadece Galatasaray'da değil, rakip takımlarda bulunan arkadaşlarını da üzdü. Beşiktaşlı Joao Mario, Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi için, "Çabuk geri dön dostum" diye yorum yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin MR sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrencisine moral verdi. Sosyal medya hesabında, Icardi ile birlikte bulunduğu bir sevinç karesini paylaşan Buruk, İspanyolca ve Türkçe olarak, "En güçlü şekilde geri döneceksin" diye yazdı.
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