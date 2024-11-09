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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncunun sakatlığıyla sarsılırken, yönetim ise Icardi hakkında radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 09:28
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Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Galatasaray, Tottenham galibiyetine sevinemedi, Cimbom'un yıldız golcüsü Mauro Icardi, sağ ön çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle sezonu kapattı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli yıldız için kulüpten açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan duyuruda, "Icardi'nin, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" denildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Son derece ciddi görünen sakatlık nedeniyle Icardi bu sezonu kapattı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

ICARDI KARARI

Mauro Icardi'nin ağır sakatlığı sonrasında sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Milliyet'in haberine göre, bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan sarı kırmızılılar, devre arasında da golcü takviyesi yapmayı düşünüyor.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Icardi'nin planları bozan sakatlığı sonrası Okan Buruk'un Osimhen'le tek forvetli sisteme döneceği bildirildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Batshuayi ise hamle oyuncusu olarak kalacak.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

ZEMİN KURBANI MI?

Galatasaray-Tottenham maçında Rams Park'ın zemininin Icardi'nin sonunu getirdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Arjantinli forvet, zemin kaynaklı sakatlık yaşarken, yapılan bütün çalışmalara rağmen saha sorunun giderilememesi tepki topladı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Aslan'da Osimhen de yine Kasımpaşa maçında, zeminden dolayı sakatlık yaşamıştı. Aslan'da, milli arada zeminin düzelmesi için kırmızı alarm verildi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Stat yetkilileri ise stat zeminine geçtiğimiz günlerde hibrit çim dikildiğini belirterek, "Bazı bölgelerdeki seyrek görüntü zamanla dolacak. Güneş ışığı cihazı da sipariş verildi" dedi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

ICARDI'DEN İLK MESAJ

Sakatlığı sonrasında teşhisi konulan ve ameliyat olmaya hazırlanan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilk mesajını yayınladı. Arjantinli futbolcu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı. Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Mauro Icardi'nin sakatlığı, sadece Galatasaray'da değil, rakip takımlarda bulunan arkadaşlarını da üzdü. Beşiktaşlı Joao Mario, Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi için, "Çabuk geri dön dostum" diye yorum yaptı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin MR sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrencisine moral verdi. Sosyal medya hesabında, Icardi ile birlikte bulunduğu bir sevinç karesini paylaşan Buruk, İspanyolca ve Türkçe olarak, "En güçlü şekilde geri döneceksin" diye yazdı.

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