Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?
Son dakika haberleri... Galatasaray'da son oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin uzun süren yokluğu, Victor Osimhen'i nasıl etkileyecek? Icardi sonrası, Nijeryalı oyuncu için düşünülen transfer planı değişti mi? Gelişmeler ve merak edilenlere dair bilgiler haberimizde...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 16:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 16:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Icardi, sakatlığı öncesinde 14 maçta forma şansı yakalamış, 6 gol atıp, 2 asist katkısı vermişti.
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Yetenekleri itibarıyla takımda özel bir yeri olan Arjantinli golcünün sakatlığı hem taktiksel düzeni hem de transfer planlarını yeniden şekillendirecek.
GÖRÜŞMELER BİLE BAŞLAMIŞTI AMA...
Victor Osimhen'in transferi için kaynak arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu transfer adına bazı sponsorlarla görüşmeler bile yapılmıştı.
G.SARAY'DA KAYIP ÇOK BÜYÜK
Şimdi ise yetenekleri baz alındığından bitiricilik konusunda en az Icardi kadar iyi ve stres yönetimi yüksek, aynı zamanda da hücum aksiyonlarını anlık olarak yönlendirebilecek bir oyuncu açığı oluştu.
SON VURUŞLARI ICARDI'NİN GERİSİNDE
Osimhen ise Icardi'den çok daha atletik bir görünüme sahipken maçlarda da hızı ve çevikliği sayesinde takıma katkılar vermeye devam ediyor ancak istatistiklere bakıldığından son vuruşları Icardi kadar etkili değil.
SON KARAR BURUK'UN
Yönetimin bu saatten sonra transfer stratejisini nasıl şekillendireceği ise merak konusu... Sarı kırmızılılarda son karar, Okan Buruk'un transfer komitesine ileteceği raporda şekillenecek.
DİĞER