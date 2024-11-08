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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Son dakika haberleri... Galatasaray'da son oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin uzun süren yokluğu, Victor Osimhen'i nasıl etkileyecek? Icardi sonrası, Nijeryalı oyuncu için düşünülen transfer planı değişti mi? Gelişmeler ve merak edilenlere dair bilgiler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 16:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 16:43
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre Icardi'nin ameliyatı planlanırken, yıldız oyuncu sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığıyla, teknik direktör Okan Buruk'un yeniden tek forvet sitemine dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa, Elfsborg, Beşiktaş ve Tottenham maçlarında Icardi ve Osimhen'i birlikte sahaya sürerek çift santrfor düzeniyle başarı elde etmeyi hedeflemişti. Ancak Icardi'nin sezonu kapatmasıyla bu plan yarım kalmış oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

Icardi, sakatlığı öncesinde 14 maçta forma şansı yakalamış, 6 gol atıp, 2 asist katkısı vermişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Yetenekleri itibarıyla takımda özel bir yeri olan Arjantinli golcünün sakatlığı hem taktiksel düzeni hem de transfer planlarını yeniden şekillendirecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

GÖRÜŞMELER BİLE BAŞLAMIŞTI AMA...

Victor Osimhen'in transferi için kaynak arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu transfer adına bazı sponsorlarla görüşmeler bile yapılmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

G.SARAY'DA KAYIP ÇOK BÜYÜK

Şimdi ise yetenekleri baz alındığından bitiricilik konusunda en az Icardi kadar iyi ve stres yönetimi yüksek, aynı zamanda da hücum aksiyonlarını anlık olarak yönlendirebilecek bir oyuncu açığı oluştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

SON VURUŞLARI ICARDI'NİN GERİSİNDE

Osimhen ise Icardi'den çok daha atletik bir görünüme sahipken maçlarda da hızı ve çevikliği sayesinde takıma katkılar vermeye devam ediyor ancak istatistiklere bakıldığından son vuruşları Icardi kadar etkili değil.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

SON KARAR BURUK'UN

Yönetimin bu saatten sonra transfer stratejisini nasıl şekillendireceği ise merak konusu... Sarı kırmızılılarda son karar, Okan Buruk'un transfer komitesine ileteceği raporda şekillenecek.

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