Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in transferinde son durum ne?

G.SARAY'DA KAYIP ÇOK BÜYÜK Şimdi ise yetenekleri baz alındığından bitiricilik konusunda en az Icardi kadar iyi ve stres yönetimi yüksek, aynı zamanda da hücum aksiyonlarını anlık olarak yönlendirebilecek bir oyuncu açığı oluştu.

SON VURUŞLARI ICARDI'NİN GERİSİNDE Osimhen ise Icardi'den çok daha atletik bir görünüme sahipken maçlarda da hızı ve çevikliği sayesinde takıma katkılar vermeye devam ediyor ancak istatistiklere bakıldığından son vuruşları Icardi kadar etkili değil.