  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. A Spor'a konuşan spor hekimi Prof. Dr. Mehmet Erdil, Arjantinli yıldızın sahalara dönüş süresiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:28 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Uzun süre forma giyemeyecek olan tecrübeli golcünün sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Spor hekimi Prof. Dr. Mehmet Erdil, A Spor'a yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin dönüş tarihiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

ICARDI NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK? PROF. DR. MEHMET ERDİL AÇIKLADI | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

"DÖNÜŞÜ 6-9 AYI BULABİLİR"

"Ön çapraz bağı kopan bir futbolcunun dönüşü uzun oluyor. Yürümesi, normale dönmesi belki hızlı oluyor ama eski performansıyla sahaya dönmesi minimum 6-9 ayı bulabiliyor. Ön çapraz bağı kopan futbolcunun bu sezon tekrar oynaması mümkün değil.

GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

"ICARDI'NİN SAKATLIĞI TAMAMEN ŞANSSIZLIK"

Bu durumun futbolcunun kendine iyi bakıp bakmamasıyla, oyundan erken ya da geç çıkmasıyla alakası yok. Tamamen bir şanssızlık. Bu bir kas ya da tendon yaralanması değil. Her futbolcunun yaşabileceği en şanssız sakatlıklardan biri.

Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!
Reklam
DİĞER
Oyuncu Ahmet Haktan Zavlak: “Gerekirse yerleri süpürürüm, ben sette olmak istiyorum” dedim!
Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen'e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi “lüks” tabutuyla gömüldü
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar
Tadic'ten F.Bahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Sivasspor hazırlığı başladı F.Bahçe'de Sivasspor hazırlığı başladı 19:55
Veteran futbolcu hayatını kaybetti Veteran futbolcu hayatını kaybetti 19:52
Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse... Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse... 19:48
Fırtına'da Rizespor hazırlığı tamam Fırtına'da Rizespor hazırlığı tamam 19:41
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı 19:28
Anadolu Efes - Monaco | CANLI Anadolu Efes - Monaco | CANLI 18:54
Daha Eski
Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI 18:36
Ancelotti'den Arda'ya: Süre almak için... Ancelotti'den Arda'ya: Süre almak için... 18:30
Tadic'ten F.Bahçelileri üzen açıklama! Ayrılık... Tadic'ten F.Bahçelileri üzen açıklama! Ayrılık... 18:16
Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 18:05
Ahmet Doğan Yıldırım’ın performansı göz dolduruyor Ahmet Doğan Yıldırım’ın performansı göz dolduruyor 17:52
Beşiktaş'tan açıklama Beşiktaş'tan açıklama 17:32