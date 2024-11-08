GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. A Spor'a konuşan spor hekimi Prof. Dr. Mehmet Erdil, Arjantinli yıldızın sahalara dönüş süresiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:28 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.
Uzun süre forma giyemeyecek olan tecrübeli golcünün sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Spor hekimi Prof. Dr. Mehmet Erdil, A Spor'a yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin dönüş tarihiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...
ICARDI NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK? PROF. DR. MEHMET ERDİL AÇIKLADI | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"DÖNÜŞÜ 6-9 AYI BULABİLİR"
"Ön çapraz bağı kopan bir futbolcunun dönüşü uzun oluyor. Yürümesi, normale dönmesi belki hızlı oluyor ama eski performansıyla sahaya dönmesi minimum 6-9 ayı bulabiliyor. Ön çapraz bağı kopan futbolcunun bu sezon tekrar oynaması mümkün değil.
"ICARDI'NİN SAKATLIĞI TAMAMEN ŞANSSIZLIK"
Bu durumun futbolcunun kendine iyi bakıp bakmamasıyla, oyundan erken ya da geç çıkmasıyla alakası yok. Tamamen bir şanssızlık. Bu bir kas ya da tendon yaralanması değil. Her futbolcunun yaşabileceği en şanssız sakatlıklardan biri.
DİĞER