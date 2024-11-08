GALATASARAY HABERİ - Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.