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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ülkesinin takımlarından River Plate'e transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli golcünün takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken; Arjantin basını, Icardi ile ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 15:17
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Yarıştığı her iki kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Sarı-kırmızılılarda son günlerin en çok konuşulan ismi Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen deneyimli golcüyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Arjantin ekibi River Plate'in Mauro Icardi'ye talip olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

31 yaşındaki forvetin de ailesine yakın olmak için bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

River Plate-Mauro Icardi söylentileri giderek artarken, Arjantin'den konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Elfutbolero'da yer alan haberde, Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olmasının takım içerisinden sorunlara yer açabileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Haberde Icardi'nin gelişinin takıma heyecan getirecek olsa da talep edeceği özel ayrıcalıkların diğer futbolcular arasında gerginlik yaratabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Ayrıca Arjantinli yıldızın çok ünlü bir futbolcu olmasının bazı futbolcuların kendini arka planda hissetmesine neden olabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olması durumunda maliyetin 15 milyon Euro civarında bir ücret olacağı ve bu durumun Arjantin ekibine ekonomik olarak büyük zarar vereceğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Öte yandan Arjantinli gazeteci Renzo Pantich de Mauro Icardi'nin River Plate'e transferiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

"RIVER PLATE'E TRANSFERİ HİÇ KOLAY DEĞİL"

Pantich, "River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmesi için büyük çaba harcaması gerekecek. Bu transfer hiç kolay olmayacak çünkü Icardi'ye Galatasaray'da olağanüstü performansı nedeniyle antrenmana çıkmamak gibi bazı ayrıcalıklar veriliyor. Ayrıca yöneticiler özel uçakla başka ülkelere gitmesine de izin veriyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı. Arjantinli santrfor, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...

31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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