GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili büyük endişe! Eğer transfer olursa...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ülkesinin takımlarından River Plate'e transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli golcünün takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken; Arjantin basını, Icardi ile ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Arjantin ekibi River Plate'in Mauro Icardi'ye talip olduğu öne sürüldü.
31 yaşındaki forvetin de ailesine yakın olmak için bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.
River Plate-Mauro Icardi söylentileri giderek artarken, Arjantin'den konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı.
Elfutbolero'da yer alan haberde, Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olmasının takım içerisinden sorunlara yer açabileceği vurgulandı.
Haberde Icardi'nin gelişinin takıma heyecan getirecek olsa da talep edeceği özel ayrıcalıkların diğer futbolcular arasında gerginlik yaratabileceği aktarıldı.
Ayrıca Arjantinli yıldızın çok ünlü bir futbolcu olmasının bazı futbolcuların kendini arka planda hissetmesine neden olabileceği belirtildi.
Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olması durumunda maliyetin 15 milyon Euro civarında bir ücret olacağı ve bu durumun Arjantin ekibine ekonomik olarak büyük zarar vereceğinin altı çizildi.
Öte yandan Arjantinli gazeteci Renzo Pantich de Mauro Icardi'nin River Plate'e transferiyle ilgili konuştu.
"RIVER PLATE'E TRANSFERİ HİÇ KOLAY DEĞİL"
Pantich, "River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmesi için büyük çaba harcaması gerekecek. Bu transfer hiç kolay olmayacak çünkü Icardi'ye Galatasaray'da olağanüstü performansı nedeniyle antrenmana çıkmamak gibi bazı ayrıcalıklar veriliyor. Ayrıca yöneticiler özel uçakla başka ülkelere gitmesine de izin veriyor." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı. Arjantinli santrfor, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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