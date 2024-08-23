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Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 22:57
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Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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