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TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

İtalya temsilcilerinden Napoli'de forma giyen Jens Cajuste, sarı kırmızılı ekibin yakından ilgilendiği oyunculardan biri. Galatasaray tarafından yapılan teklifi geri çevirdikten sonra oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Süper Lig'e gelmesi için tekrardan masaya oturabilme ihtimalini doğuran o olay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:09
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TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirmişti.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Çizme temsilcisi Napoli ile İsveçli oyuncu için görüşen sarı kırmızılılara kötü haber gelmişti.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Correira dello Sport'un haberine göre Cajuste, Süper Lig temsilcimizin teklifini reddetmiş ve Premier Lig taliplerine yönelmişti.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun son olarak Brentford ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyordu.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler bir sebepten dolayı durma noktasına geldi.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Brentford ve Napoli'nin evrak alışverişi sonrasında bazı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle iki kulüp arasındaki alışverişin çökme noktasında olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Cajuste'nin bugün Londra'da sağlık kontrolü vardı ancak anlaşma şu anda iptal edilmek üzere olduğu için İsveçli oyuncu Salı günü Napoli'ye dönebilir.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Oyuncunun böyle bir durumda Galatasaray ile tekrar görüşmeye başlayabileceği ise iddialar arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.

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