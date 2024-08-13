TRANSFER HABERİ | İsveçli'ye Galatasaray yolu tekrar gözüktü! Teklifi reddetmişti
İtalya temsilcilerinden Napoli'de forma giyen Jens Cajuste, sarı kırmızılı ekibin yakından ilgilendiği oyunculardan biri. Galatasaray tarafından yapılan teklifi geri çevirdikten sonra oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Süper Lig'e gelmesi için tekrardan masaya oturabilme ihtimalini doğuran o olay...
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Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun son olarak Brentford ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyordu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler bir sebepten dolayı durma noktasına geldi.
Brentford ve Napoli'nin evrak alışverişi sonrasında bazı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle iki kulüp arasındaki alışverişin çökme noktasında olduğu aktarıldı.
Cajuste'nin bugün Londra'da sağlık kontrolü vardı ancak anlaşma şu anda iptal edilmek üzere olduğu için İsveçli oyuncu Salı günü Napoli'ye dönebilir.
Oyuncunun böyle bir durumda Galatasaray ile tekrar görüşmeye başlayabileceği ise iddialar arasında yer alıyor.
Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.
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