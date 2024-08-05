Tam bir 8.5 numara

Norwich'ın en büyük bölgesel spor medyası Pink Un'da editörlük yapan Paddy Davitt, Gabriel Sara'yla ilgili şunları söyledi: "8 ya da 10 numarada oynayabilen, hücuma yönelik bir orta saha. Geçen yıl Norwich'te bir süre 6 numarada denendi. İstatistikleri onun hücum kalitesini gösteriyor. 46 maçta 25 gol katkısı yaptı. En iyi hücumculardan oldu. Birçok taraftar, Rotherham karşısında voleyle yaptığı muhteşem vuruşu sezonun golü olarak görüyor.

SAVUNMA ZAAFLARI VAR

Rakip ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşması gereken bir oyuncu. Duran top kalitesi ve ara paslarıyla fırsatlar yaratır. Çok iyi bir sol ayağı var ve iyi bir bitirici. En büyük zaafının daha derinde oynaması istendiğinde savunması olduğunu gördük. Geriye gitmek ve müdahalelerde bulunmak onun doğal özellikleri değil. Ayrıca sahada hızlı bir oyuncu değil ve patlayıcı bir temposu yok.

KÖPEKLERİ GELİNCE ALIŞTI

Sara'nın hayatı ailesi ve iki köpeğinin etrafında dönüyor. Öyle ki, 2022 yazında Sara'yla imzaları atan eski sportif direktörü Stuart Webber, Brezilya'daki köpekleri onunla yeniden bir araya geldiğinde farklı bir oyuncu ve kişi haline geldiğini şöyle açıklamıştı: 'İki köpeği gelene kadar İngiltere'ye alışamadı. İki köpek ortaya çıkınca ise bir gecede farklı bir karaktere dönüştü. Hiçbir veri bize böyle bir bilgi sunamazdı.' Bu insani bir taraf."