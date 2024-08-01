TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!
Süper Kupa'yı kazanarak sezona kupayla başlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Kadrosunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı yönetim uzun süredir peşinde olduğu Gabriel Sara için Norwich City'den transfer yanıtı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın Norwich City forması giyen Gabriel Sara için yaptığı ilk teklif reddedildi.
Takvim'in haberine göre Norwich, teklifin arttırılmasını istiyor.
İngiliz ekibinin bu transfer için Cimbom'dan 25-30 milyon Euro istediği öğrenildi.
Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022- 2023 sezonunun başında Sao Paulo'dan Norwich'e transfer oldu.
Sambacı yıldız, İngiliz ekibinin forması ile toplamda çıktığı 96 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi
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