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TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Süper Kupa'yı kazanarak sezona kupayla başlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Kadrosunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı yönetim uzun süredir peşinde olduğu Gabriel Sara için Norwich City'den transfer yanıtı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'de istediği sonucu alamayan Galatasaray, orta saha transferi için alternatif isimlere yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara için resmi teklifte bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için İngiliz ekibine 15 milyon Euro+bonus içeren bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Galatasaray'ın Norwich City forması giyen Gabriel Sara için yaptığı ilk teklif reddedildi.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Takvim'in haberine göre Norwich, teklifin arttırılmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

İngiliz ekibinin bu transfer için Cimbom'dan 25-30 milyon Euro istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022- 2023 sezonunun başında Sao Paulo'dan Norwich'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara yanıtı!

Sambacı yıldız, İngiliz ekibinin forması ile toplamda çıktığı 96 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi

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