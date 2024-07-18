Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı-kırmızılılar flaş isimleri kadrosuna katmak isterken o futbolcu için transferde kıran kırana geçen bir pazarlığa girdi. İşte detaylar...
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Sarı kırmızılılar bonservisin yanında sonraki satıştan pay vermeyi de teklif ediyor.
Jelert'in gelecek vaat eden bir isim olmasından dolayı ilerleyen dönemde Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapabileceği vurgulanıyor.
Galatasaray, sarı kırmızılı forma ile parlayıp, 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden Sacha Boey'i örnek olarak gösteriyor.
JACOB NEESTRUP SICAK BAKMIYOR
Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, Elias Jelert'in ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Geçen sezon Kopenhag'da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.
Teknik direktör Neestrup'un vazgeçilmez isimlerinden olan Jelert'in gidişini pek istemediği belirtildi
Jelert'in güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro.
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