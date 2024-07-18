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Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı-kırmızılılar flaş isimleri kadrosuna katmak isterken o futbolcu için transferde kıran kırana geçen bir pazarlığa girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Transfer çalışmaları kapsamında sağ bek bölgesinde birçok ismi gündeminde bulunduran Galatasaray'da Elias Jelert ismi ağırlık kazandı.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek için resmi görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

7 milyon Euro civarında bir sağ bek bütçesi olan sarı kırmızılılar, 10 milyon Euro'dan kapıyı açan Kopenhag ile kıran kırana bir pazarlık yapıyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Sarı kırmızılılar bonservisin yanında sonraki satıştan pay vermeyi de teklif ediyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Jelert'in gelecek vaat eden bir isim olmasından dolayı ilerleyen dönemde Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapabileceği vurgulanıyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Galatasaray, sarı kırmızılı forma ile parlayıp, 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden Sacha Boey'i örnek olarak gösteriyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

JACOB NEESTRUP SICAK BAKMIYOR

Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, Elias Jelert'in ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Geçen sezon Kopenhag'da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.

Galatasaray'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!

Teknik direktör Neestrup'un vazgeçilmez isimlerinden olan Jelert'in gidişini pek istemediği belirtildi

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