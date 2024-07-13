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Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da yönetim büyük ses getirecek transfer için harekete geçti. Transfer için İngiltere'de bulunan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün Chelsea'nin yıldızı için temasa geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte Cimbom'un peşindeki dünya yıldızı... | GALATASRAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:06
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Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Üst üste 3. kez zafere ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg bölgesinde devam ediyor.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Yoğun bir kamp süreci geçiren sarı-kırmızılılar, diğer yandan hazırlık maçlarına da başladı.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Cimbom, hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı. 21 yaşındaki genç stoper, sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişti.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Rakip takımda ise golleri Leo Dubois (K.K.), Lucas Copado ve Moussa Kone kaydetti.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Buruk, "Transfer konusunda en az endişeli olması gerekn Galatasaray taraftarı olmalı.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

En sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Çok çalışıyoruz transfer için. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Galatasaray taraftarını erken değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

1-2 gün sonra da daha sonra da olabilir. Burada en doğru transfer sabırla birlikte olacak.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Düşündüğümüz mevkiler var ama hiçbir eksiğimizde yok baktığımızda.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Sağ bek ve orta saha transferi... Bunu hep söyledik, hep düşünüyoruz.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens zaten forvet özellikli bir 10 numara." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Önemli takviyelere imza atmayı planlayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yi kadrosuna attı.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Belçikalı golcü hakkında da konuşan Buruk, "Rakibi karşılarken her zaman ikili karşılıyoruz.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Michy Batshuayi'yi bu sistem içerisinde önde 2'li kullanacağız.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Michy'nin avantajı tabi çok hızlı bir şekilde geldi ve takıma katıldı.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Geçen sene de burada oynuyormuş gibi çok hızlı adapte oldu.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Takımı tanıyor, ligi tanıyor bu anlamda bizim için çok önemli bir transfer oldu." dedi.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Diğer yandan transfer mesaisini sürdüren Cimbom rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Sarı-kırmızılı ekibin uzun zamandır yıldız oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Yönetimin 29 yaşındaki futbolcu ile yakın temas halinde olduğu da belirtildi.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Sterling daha önce Liverpool ve Manchester City formalarını da giydi.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Tecerübeli oyuncunun Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...

Raheem Sterling geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 10 gol ve 8 asiste imza attı.

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