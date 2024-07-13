Galatasaray'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi! Dünya yıldızı...
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da yönetim büyük ses getirecek transfer için harekete geçti. Transfer için İngiltere'de bulunan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün Chelsea'nin yıldızı için temasa geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte Cimbom'un peşindeki dünya yıldızı... | GALATASRAY HABERLERİ
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Cimbom, hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti.
Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı. 21 yaşındaki genç stoper, sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişti.
Rakip takımda ise golleri Leo Dubois (K.K.), Lucas Copado ve Moussa Kone kaydetti.
Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Buruk, "Transfer konusunda en az endişeli olması gerekn Galatasaray taraftarı olmalı.
En sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Çok çalışıyoruz transfer için. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık.
Galatasaray taraftarını erken değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var.
1-2 gün sonra da daha sonra da olabilir. Burada en doğru transfer sabırla birlikte olacak.
Düşündüğümüz mevkiler var ama hiçbir eksiğimizde yok baktığımızda.
Sağ bek ve orta saha transferi... Bunu hep söyledik, hep düşünüyoruz.
Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens zaten forvet özellikli bir 10 numara." ifadelerini kullandı.
Önemli takviyelere imza atmayı planlayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yi kadrosuna attı.
Belçikalı golcü hakkında da konuşan Buruk, "Rakibi karşılarken her zaman ikili karşılıyoruz.
Michy Batshuayi'yi bu sistem içerisinde önde 2'li kullanacağız.
Michy'nin avantajı tabi çok hızlı bir şekilde geldi ve takıma katıldı.
Geçen sene de burada oynuyormuş gibi çok hızlı adapte oldu.
Takımı tanıyor, ligi tanıyor bu anlamda bizim için çok önemli bir transfer oldu." dedi.
Diğer yandan transfer mesaisini sürdüren Cimbom rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin uzun zamandır yıldız oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.
Yönetimin 29 yaşındaki futbolcu ile yakın temas halinde olduğu da belirtildi.
Sterling daha önce Liverpool ve Manchester City formalarını da giydi.
Tecerübeli oyuncunun Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Raheem Sterling geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 10 gol ve 8 asiste imza attı.
İngiliz oyuncunun bonservis değeri ise 35 milyon Euro olarak biliniyor.
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