GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat
Galatasaray'da sağ bek için gündemde olan Guela Doue için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngilizler, sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı oyuncu için devreye girdi ve transferde ortalık karıştı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılılar, Fildişili sağ bekin İstanbul'a geliş planlamasını yaparken İngiltere'den bir talip çıktı.
Takvim'de yer alan haberde Ada basınında da yer alan haberlere göre Bournemouth, Guela Doue'nin menajeri ve Rennes kulübüyle temasa geçerek resmi teklif yaptı.
Haberde teklifin ne olduğuna dair bir ayrıntı paylaşılmazken, bu gelişme sonrası transferde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.
Galatasaray son yapılan görüşmede bonuslarla beraber 9 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 25 pay teklifiyle Rennes'i ikna etmişti.
Sarı-Kırmızılılar, Guela Doue ile de 1.2 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.
Transferdeki kesin durumun 48 saat içinde belli olması bekleniyor.
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