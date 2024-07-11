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GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Galatasaray'da sağ bek için gündemde olan Guela Doue için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngilizler, sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı oyuncu için devreye girdi ve transferde ortalık karıştı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Rennes formasını giyen Guela Doue'nin transferini imza aşamasına getiren Galatasaray'da son dakika sıkıntısı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Sarı-Kırmızılılar, Fildişili sağ bekin İstanbul'a geliş planlamasını yaparken İngiltere'den bir talip çıktı.



GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Takvim'de yer alan haberde Ada basınında da yer alan haberlere göre Bournemouth, Guela Doue'nin menajeri ve Rennes kulübüyle temasa geçerek resmi teklif yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Haberde teklifin ne olduğuna dair bir ayrıntı paylaşılmazken, bu gelişme sonrası transferde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Galatasaray son yapılan görüşmede bonuslarla beraber 9 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 25 pay teklifiyle Rennes'i ikna etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler devreye girdi! Cimbom için kritik 48 saat

Sarı-Kırmızılılar, Guela Doue ile de 1.2 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

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