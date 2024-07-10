GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!
Galatasaray'da orta saha için gündeme yeniden Manchester United'ın yıldızı geldi. Okan Buruk'un ısrarla istediği futbolcu için yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Okan Buruk'un kadroda görmek istediği futbolcu için Manchester United, 20 milyon Euro istiyor.
Daha önce de oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Cimbom'un masaya güçlü bir teklifle oturmayı hedeflediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Ada ekibiyle pazarlık yapacak.
McTominay'in United ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca United'ın, oyuncuyla 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonuna sahip.
TORREIRA'NIN PARTNERİ
McTominay, transferinin gerçekleşmesi halinde orta sahada Torreira'nın partneri olarak görev yapacak.
Yıldız isim merkez orta saha dışında, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. McTominay kariyerinde 282 maça çıktı. 32 gol, 8 de asist üretti.
52 KEZ MİLLİ OLDU
McTominay, İskoçya Milli Takımı formasıyla 52 maça çıktı. Yıldızım isim söz konusu maçlarda 9 gol attı.
SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?
Scott McTominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başladı.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen McTominay, 2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro...
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