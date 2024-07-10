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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Galatasaray'da orta saha için gündeme yeniden Manchester United'ın yıldızı geldi. Okan Buruk'un ısrarla istediği futbolcu için yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Transferde önceliği orta saha bölgesine veren Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Sarı-kırmızılılarda yönetim İngiltere'ye çıkarma yaparken, Torreira'nın yanına takviye yapmak istediği oyuncu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Orta saha için rotasını Ada'ya çeviren Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen İskoç orta saha Scott McTominay'i yeniden transfer gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Okan Buruk'un kadroda görmek istediği futbolcu için Manchester United, 20 milyon Euro istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Daha önce de oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Cimbom'un masaya güçlü bir teklifle oturmayı hedeflediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Ada ekibiyle pazarlık yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

McTominay'in United ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca United'ın, oyuncuyla 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonuna sahip.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

TORREIRA'NIN PARTNERİ

McTominay, transferinin gerçekleşmesi halinde orta sahada Torreira'nın partneri olarak görev yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Yıldız isim merkez orta saha dışında, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. McTominay kariyerinde 282 maça çıktı. 32 gol, 8 de asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

52 KEZ MİLLİ OLDU

McTominay, İskoçya Milli Takımı formasıyla 52 maça çıktı. Yıldızım isim söz konusu maçlarda 9 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?

Scott McTominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor!

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen McTominay, 2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

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