TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Sarı-kırmızılıları şampiyonluk sonrası yaz transfer döneminde hareketli bir sezon bekliyor. Galatasaray'da pek çok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olabilecek daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor. Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal.