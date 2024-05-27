TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom'u şampiyonluğun ardından yaz transfer döneminde hareketli bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılarda pek çok isimle yolların ayrılması planlanırken o yıldıza Suudi Arabistan'dan dev bir teklif var. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılıları şampiyonluk sonrası yaz transfer döneminde hareketli bir sezon bekliyor. Galatasaray'da pek çok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde.
BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK
Milliyet'in haberine göre Cimbom şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı pek çok oyuncu ile yeni sezon öncesi yollarını ayıracak.
Sarı-kırmızılılar yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olabilecek daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor. Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal.
Cimbom, yüksek maaşından kurtulmak adına Zaha'yı bonservissiz de yolcu edebilir.
Ziyech ve Mertens'in durumları ise belirsiz. Galatasaray Yönetimi özellikle Mertens'i tutmak istiyor. Ziyech konusunda belirsizlik hakim.
AKTÜRKOĞLU'NA ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitme ihtimalı oldukça güçlü.
Yıldız isme bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem'in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.
Söz konusu Arap takımının Galatasaray'a da 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi ihtimali bir hayli yüksek.
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