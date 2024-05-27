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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom'u şampiyonluğun ardından yaz transfer döneminde hareketli bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılarda pek çok isimle yolların ayrılması planlanırken o yıldıza Suudi Arabistan'dan dev bir teklif var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:57
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Cimbom şampiyonluk adına hayati önem taşıyan maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray bu başarıyla beraber toplamda 24. kez Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Sarı-kırmızılıları şampiyonluk sonrası yaz transfer döneminde hareketli bir sezon bekliyor. Galatasaray'da pek çok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK

Milliyet'in haberine göre Cimbom şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı pek çok oyuncu ile yeni sezon öncesi yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olabilecek daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor. Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Cimbom, yüksek maaşından kurtulmak adına Zaha'yı bonservissiz de yolcu edebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Ziyech ve Mertens'in durumları ise belirsiz. Galatasaray Yönetimi özellikle Mertens'i tutmak istiyor. Ziyech konusunda belirsizlik hakim.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

AKTÜRKOĞLU'NA ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitme ihtimalı oldukça güçlü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Yıldız isme bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem'in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da kadro sil baştan! O yıldız Suudi Arabistan yolcusu

Söz konusu Arap takımının Galatasaray'a da 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi ihtimali bir hayli yüksek.

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