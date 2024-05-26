Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

TARİH BİZİ YAZACAK Okan Buruk şampiyonluk maçıyla ilgili hafta boyunca oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Dün de Konya yolculuğu öncesi, ''Tarih şampiyonları yazar. Konya'ya lider gidiyoruz. İstanbul'a şampiyon dönelim'' diyerek oyuncularını motive etti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'da 2, toplamda ise 3. Süper Lig şampiyonluğunu almayı çok istiyor.

KONYA LİSTEYE GİRECEK G.Saray, İstanbul dışında son 35 senede Ankara (1993 ve 2023), Antalya (1999), Kocaeli (2002) ve İzmir'de (2018) şampiyonluğunu ilan etti. Sarı- kırmızılılar, Konya'yı da listeye eklemek istiyor. Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Aslan, bu akşam şanssızlığı da kırarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.