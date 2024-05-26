Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde 24. şampiyonluğuna imza atacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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TARİH BİZİ YAZACAK
Okan Buruk şampiyonluk maçıyla ilgili hafta boyunca oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Dün de Konya yolculuğu öncesi, ''Tarih şampiyonları yazar. Konya'ya lider gidiyoruz. İstanbul'a şampiyon dönelim'' diyerek oyuncularını motive etti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'da 2, toplamda ise 3. Süper Lig şampiyonluğunu almayı çok istiyor.
KONYA LİSTEYE GİRECEK
G.Saray, İstanbul dışında son 35 senede Ankara (1993 ve 2023), Antalya (1999), Kocaeli (2002) ve İzmir'de (2018) şampiyonluğunu ilan etti. Sarı- kırmızılılar, Konya'yı da listeye eklemek istiyor. Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Aslan, bu akşam şanssızlığı da kırarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 46. RANDEVU
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.
GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.
SON 3 KONYA DEPLASMANINDAN MAĞLUP AYRILDI
Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.
KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.
G.Saray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.
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