Haberler Galatasaray Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde 24. şampiyonluğuna imza atacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de tarihi gün geldi çattı... Okan Buruk önderliğindeki Galatasaray, bugün Konya'da şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 19.00'da başlayacak mücadeleden 1 puan dahi alması halinde üst üste 2. toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray taraftarları, 99 puan alarak tarihi bir sezon geçiren takımlarını Konya'ya adeta şampiyon gibi uğurladı. Florya'ya çıkarma yapan taraftarlar, futbolcuları tek tek bağrına bastı. Tezahüratlar ve meşalelerle şampiyonluk ateşi yakıldı... Konya'dan şampiyon dönmek isteyen sarı-kırmızılı oyuncular, bu gece Florya'da gerçek kutlamayı yapacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Ziyech dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk kadroda değişiklikler yapacak. Ziyech yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayı planlayan Buruk, savunma hattında Abdülkerim ve orta sahada ise Berkan'a şans verecek. Nelsson ve Kerem Demirbay'ın kulübede olması bekleniyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

TARİH BİZİ YAZACAK

Okan Buruk şampiyonluk maçıyla ilgili hafta boyunca oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Dün de Konya yolculuğu öncesi, ''Tarih şampiyonları yazar. Konya'ya lider gidiyoruz. İstanbul'a şampiyon dönelim'' diyerek oyuncularını motive etti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'da 2, toplamda ise 3. Süper Lig şampiyonluğunu almayı çok istiyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

KONYA LİSTEYE GİRECEK

G.Saray, İstanbul dışında son 35 senede Ankara (1993 ve 2023), Antalya (1999), Kocaeli (2002) ve İzmir'de (2018) şampiyonluğunu ilan etti. Sarı- kırmızılılar, Konya'yı da listeye eklemek istiyor. Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Aslan, bu akşam şanssızlığı da kırarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 46. RANDEVU

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

SON 3 KONYA DEPLASMANINDAN MAĞLUP AYRILDI

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

G.Saray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

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