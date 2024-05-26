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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!

Trendyol Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, şampiyonluk kutmalarında Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlarında katıldığı görüntüledi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:09
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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından de taraftarlar şampiyonluk kutlamaları yaptı. Kent merkezlerine akın eden taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları sarı kırmızılıların şampiyonluk kutmalasına katıldı. Kutlamalar sırasında Galatasaray formalı babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk da Galatasaraylılarla birlikte eğlendi. Etrafındaki grubu alkışlayan Fenerbahçeli çocuk, Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi. Çocuk ve babası daha sonra kalabalık grupla birlikte bölgeden ayrıldı.

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Son düdüğün çalınmasıyla birlikte binlerce Galatasaray taraftarı ellerinde meşale ve bayraklarla sokaklara çıktı. Kutlamalar esnasında bir Beşiktaş formalı taraftar ise eline Galatasaray bayrağı alarak coşkuya ortak oldu.

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