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Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle | Galatasaray başkanını seçiyor!

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan daha yaşanıyor. Galatasaray, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya gelecek. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışacak. İki adayın da ekibinde önemli isimler bulunuyor. Dursun Özbek'in listesinde Metin Öztürk, İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu gibi isimler yer alırken, Süheyl Batum'un listesinde ise Rezan Epözdemir, Alp Yalman gibi isimler yer alırken, eski başkan Ünal Aysal'ın desteği bulunuyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Nereden canlı izlenir?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:38
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Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle | Galatasaray başkanını seçiyor!

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 - Galatasaray'da yeni dönem için ilk adımlar atılıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olması ile birlikte seçim rüzgarı başlamıştı. Dursun Özbek karşısında Süheyl Batum da adaylığını koydu. Kıyasıya rekabete sahne olacak Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek kırmızı pusula, Süheyl Batum sarı pusulada olacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? İşte, seçime ilişkin detaylar…

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray başkanlık seçimi 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Seçim Galatasaray Youtube hesabından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

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