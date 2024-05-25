Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle | Galatasaray başkanını seçiyor!

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 - Galatasaray'da yeni dönem için ilk adımlar atılıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olması ile birlikte seçim rüzgarı başlamıştı. Dursun Özbek karşısında Süheyl Batum da adaylığını koydu. Kıyasıya rekabete sahne olacak Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek kırmızı pusula, Süheyl Batum sarı pusulada olacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? İşte, seçime ilişkin detaylar…

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray başkanlık seçimi 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Seçim Galatasaray Youtube hesabından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE