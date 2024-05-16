Haberler Galatasaray Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:50
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Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Bitime 2 hafta kala sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Aslan, pazar günü oynanacak mücadelede puanla ayrılması halinde 2023/2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Cimbom'da gözler transfere çevrildi.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Galatasaray, 24 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, takıma kazandıracağı isimlerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmayı hedefliyor.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom'da önceliklerden biri de sağ bek transferi...

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın yerini Serge Aurier ile güçlendirmişti.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Afrika Kupası'ndan sakat dönen Fildişili futbolcudan uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, aldığı sürelerde istenen performansı sergileyemeyen futbolcuyla yola devam etmeyecek.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Aurier'nin ayrılığı sonrası sağ bek bölgesini güçlendirecek olan Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

ASSIGNON İLE YENİDEN TEMAS

Sarı-kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.

Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.

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