Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor

Galatasaray, 24 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, takıma kazandıracağı isimlerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmayı hedefliyor.