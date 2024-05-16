Fransa'dan Galatasaray'a bomba transfer! Okan Buruk ısrarla istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 24 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, takıma kazandıracağı isimlerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom'da önceliklerden biri de sağ bek transferi...
Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın yerini Serge Aurier ile güçlendirmişti.
Afrika Kupası'ndan sakat dönen Fildişili futbolcudan uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, aldığı sürelerde istenen performansı sergileyemeyen futbolcuyla yola devam etmeyecek.
Aurier'nin ayrılığı sonrası sağ bek bölgesini güçlendirecek olan Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.
ASSIGNON İLE YENİDEN TEMAS
Sarı-kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu.
Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek.
Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor.
Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.
2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.
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