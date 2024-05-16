Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı
Marca Gazetesi, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadını açıkladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den bir stadyum yer aldı. İşte detaylar...
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8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan
7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan
6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan
5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan
4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan
3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan
2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan
1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan
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