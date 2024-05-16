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Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

Marca Gazetesi, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadını açıkladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den bir stadyum yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:53
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Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

Marca Gazetesi, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadını açıklarken zirvede Türk takımı yer aldı.

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan

Dünya'nın en sert atmosferine sahip 10 stadyum açıklandı! İşte zirvedeki Türk takımı

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan

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