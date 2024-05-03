Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluğa inancı tam... Tecrübeli çalıştırıcı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem taraftarlara ve camiaya mesaj gönderdi hem de Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a yanıt verdi. Kartal'ın "Bu mayıs bizim olacak" açıklaması sonrasında Buruk, resmi hesabından bir fotoğrafını paylaştı ve altına; "Mayıslar bizimdir" mesajını yazdı.

Yapılan paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı. 'Şampiyon Galatasaray, mayıslar Galatasaray'ındır' denildi. Okan Buruk, ayrıca Sportif AŞ.Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerine de sosyal medyadan; "Erden Bey, dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Aynı hırs, aynı istekle yeni zaferler için çalışıyoruz. Ben de 100. yıl formamı giydim çünkü birlikte her yerdeyiz!" diyerek yanıt verdi.

1905 GSYİAD'ın ödül töreninde de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Biz hafta sonu sahada konuşacağız. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Yeni ödül töreninde buluşuruz" ifadesini kullandı.