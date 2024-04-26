Galatasaray'dan ligi sallayacak harekat! Transfer görüşmeleri başladı
Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefleri ortaya çıkarken, 2 yıldızla görüşmelere başladığı belirtildi. İşte o futbolcular ve tüm ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda Cimbom'un transferdeki hedefleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
İLK HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN
Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadrosuna önemli takviyeler yapmaya kararlı olan Galatasaray'ın bu hafta iki önemli girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
İspanya'dan gelen bilgilere göre ilk hamle Cimbom'un eski gözdesi İlkay Gündoğan için yapıldı.
Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle bir kez daha temas kuruldu. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
2. İSİM REY MANAJ
Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ise Arnavutluk medyasından geldi. Vizion Plus TV'nin haberine göre, sarı-kırmızılı takım Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'a talip oldu.
Sivasspor'un 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın rakamı yüksek bulduğu ileri sürüldü.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Manaj'la Getafe, Mallorca ve Suudi Arabistan'dan Al-Tai de ilgileniyor.
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