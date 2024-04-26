Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında ktirik bir deplasmana çıkan Aslan'da maç öncesi 7 futbolcu için büyük endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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GALATASARAY'IN GÖZÜ YENİ REKORDA, LİG SONUNDA HEDEF 105 PUAN
Galatasaray, ligde 11'inci sıradaki Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla beraber gözünü yeni bir rekora da dikti. Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduran ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu rekorunu geride bırakma için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, Adana deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hem sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hem de ezeli rakibinin rekorunu önce egale etmeyi sonra da kırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde bir sezonda en çok puan topladığı dönem ise 1987-1988'di.
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi lig sonunda 105 puanı kendilerine hedef olarak koyarken aynı zamanda rekor da kırmak istiyor. Süper Lig'de son 14 maçını kazanan Cimbom, galibiyet serisini 15 maça çıkarmayı amaçlıyor.
Öte yandan son 5 haftaya 4 puan avantajla giren sarı-kırmızılılarda, yönetim ve teknik heyet hafta boyunca konsantrasyon çağrısı yaparken maçı kazanıp maç fazlasıyla farkın 7 puana çıkarılması hedefleniyor.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı öncesi büyük bir endişe hakim. İşte ayrıntılar...
7 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımda Adana Demirspor karşısında sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken 7 oyuncu sarı kart sınırında.
Galatasaray'da Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda ligin 35'inci haftasında oynanacak Sivasspor maçında cezalı olacak.
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