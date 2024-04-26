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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında ktirik bir deplasmana çıkan Aslan'da maç öncesi 7 futbolcu için büyük endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 12:58
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında bugün saat 20:00'de Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Ligin 33'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, son 5 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor. Ligde üst üste 14 maç kazanarak zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılıların 21 maçtır ise bileği bükülmüyor.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

GALATASARAY'IN GÖZÜ YENİ REKORDA, LİG SONUNDA HEDEF 105 PUAN

Galatasaray, ligde 11'inci sıradaki Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla beraber gözünü yeni bir rekora da dikti. Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduran ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu rekorunu geride bırakma için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, Adana deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hem sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hem de ezeli rakibinin rekorunu önce egale etmeyi sonra da kırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde bir sezonda en çok puan topladığı dönem ise 1987-1988'di.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi lig sonunda 105 puanı kendilerine hedef olarak koyarken aynı zamanda rekor da kırmak istiyor. Süper Lig'de son 14 maçını kazanan Cimbom, galibiyet serisini 15 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Öte yandan son 5 haftaya 4 puan avantajla giren sarı-kırmızılılarda, yönetim ve teknik heyet hafta boyunca konsantrasyon çağrısı yaparken maçı kazanıp maç fazlasıyla farkın 7 puana çıkarılması hedefleniyor.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Bunun yanı sıra Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı öncesi büyük bir endişe hakim. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

7 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda Adana Demirspor karşısında sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken 7 oyuncu sarı kart sınırında.

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