Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi kart endişesi! 7 futbolcu...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hem sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hem de ezeli rakibinin rekorunu önce egale etmeyi sonra da kırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde bir sezonda en çok puan topladığı dönem ise 1987-1988'di.