Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda Portekizli Andre Narciso oturacak. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ VAR'IYDI!

Andre Narcio, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olmuştu.