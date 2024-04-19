Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 15:36
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TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin bitimine 6 hafta kala 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Takımdaki bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan kurmaylar, gelecek teklifleri bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Cimbom'da bu sezon Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira gibi isimler performanslarıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Yönetim özellikle stoper hattında yaşanması beklenen ayrılıklar için transfer listesini şimdiden oluşturdu.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Deneyimli savunmacı bu sezon İspanyol devinin değişmez isimlerinden oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

32 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

İspanyol stoper bu sezon Ancelotti'den 36 kez forma şansı buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Ayrıca Real Madrid kaptanı kariyeri boyunca 24 kez İspanya Milli Takımı forması giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Nacho Fernandez'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'li yıldız Galatasaray'a geliyor! Savunmaya...

Yıldız ismin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.

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