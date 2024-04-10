Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların attığı golün öncesinde yaşananlar dikkat çekmişti. Bu konunun başrolü olan Kerem Aktürkoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Kerem'in sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Milliyet'e yaptığı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı.
U19 Takımı'nın bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı-lacivertli cephe, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk'a tepki gösterdi.
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