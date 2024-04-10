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Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların attığı golün öncesinde yaşananlar dikkat çekmişti. Bu konunun başrolü olan Kerem Aktürkoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Kerem'in sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:28
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Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

Sarı-kırmızılı oyuncunun, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun" dediği iddia edilmişti. Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

Maçtan sonra de Emirhan'ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demesi üzerine kulüp yetkilileri bu durumu Kerem'e sordu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'hoş geldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" yanıtını verdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Milliyet'e yaptığı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurmuştu! Kerem Aktürkoğlu açıkladı...

U19 Takımı'nın bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı-lacivertli cephe, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk'a tepki gösterdi.

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