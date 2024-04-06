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Fenerbahçe maça gelmeli

Dursun Özbek: “İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Umarım F.Bahçe bu maça gelir”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe maça gelmeli

Başkan Dursun Özbek, Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaliyle önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin U19'la çıkma planını değerlendiren Özbek, "Bunları konuşmak doğru değil. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe- Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım? İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Umarım Fenerbahçe bu mücaledeye çıkar" ifadelerini kullandı.

100. YILA YAKIŞSIN

Türk futboluna ve 100. yıl kupasına yakışacak şekilde sahada olacaklarını belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper Kupa finalinde stat ve tribün gelirlerini bölgedeki depremzedelere bağışlayacağız. Biz buradayız, takımımız yarın (bugün) gelecek. Umarım Fenerbahçe de gelecek. İnanıyorum ki mücadele oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa'da oynanacaktır."

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