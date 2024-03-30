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Son dakika Galatasaray haberleri: Tete hayalini açıkladı! "Galatasaray ile şampiyonluk..."

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın iki Brezilyalı yıldızı Tete ve Carlos Vinicius, Galatasaray Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Tete hayalinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:51
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Son dakika Galatasaray haberleri: Tete hayalini açıkladı! "Galatasaray ile şampiyonluk..."
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, Galatasaray Youtube kanalında takım arkadaşı Carlos Vinicius ile birlikta açıklamalarda bulundu. Soru cevap formatında geçen videoda Tete ve Carlos Vinicius'a "En büyük hayalin ne?" sorusu iletildi. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri olan Tete ise soruya, "Şu anda en büyük hayalim Galatasaray ile şampiyon olmak cevabını verdi. Tete bu sezon 39 maçta süre buldu ve 3 gol 6 asist üretti.
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