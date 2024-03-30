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Son dakika Galatasaray haberleri: Tete hayalini açıkladı! "Galatasaray ile şampiyonluk..."
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın iki Brezilyalı yıldızı Tete ve Carlos Vinicius, Galatasaray Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Tete hayalinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:51
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