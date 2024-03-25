GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, Danimarka basınından Bold'a önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki hedeflerinden bahseden başarılı oyuncu, transferde İtalyan devi Napoli'nin ilgisi hakkında konuştu. İşte o sözler...
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"Kariyerim boyuncu bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz daha farklıydı çünkü bu benimle kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi."
"SÜPER KUPA VE ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANACAĞIM"
"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."
"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN İÇİN HARİKA"
"Milli takım için oynamak her zaman harikadır. Yani evet, kısa ve tatlı bir cevap. Takıma giren Kasper Hjulmand ve benimki de dahil olmak üzere formayı kapmak için zorlu bir rekabet var. O başka birini seçti ve ben de buna saygı duyuyorum."
"BENİM İÇİN BÜYÜK HEDEF"
"Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef ama şu anda benim için o kadar öenemli değil. Ayrıca, bu konuda çok fazla düşünmeye başlarsanız, bunun bir şekilde su yüzüne çıkacağını düşünüyorum.
Bence bu takımda yer alan herkes Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ister ama bu günlük olarak düşündüğüm bir şey değil. Şimdi Salı günü başka bir maç var ve ben de bunu düşünüyorum. Kendi kulübümde de yeterince işim var."
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Faroe Adaları maçında kimin oynayacağı henüz bize söylenmedi. Ancak dakika alırsam, kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım."
NAPOLI İDDİALARI...
"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum."
"İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."
Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki Nelsson 2 gol kaydetti.
Danimarkalı savunmacının sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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