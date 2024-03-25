GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"Kariyerim boyuncu bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz daha farklıydı çünkü bu benimle kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi."

"SÜPER KUPA VE ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANACAĞIM" "Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."