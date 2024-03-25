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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, Danimarka basınından Bold'a önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki hedeflerinden bahseden başarılı oyuncu, transferde İtalyan devi Napoli'nin ilgisi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:23
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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ülkesinin basınına konuştu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"Yedek kalmak sinir bozucu ve zor bir durumdu. Tam olarak oturmayan birkaç farklı şey vardı diyebiliriz. Şimdi ilk 11'deyim, her şey iyi gidiyor ve mutluyum. Evde de zor zamanlar geçirdim. Sanırımı bunu sevgilime sorabilirsiniz. Zor bir dönemdi ve gerçekten çok zordu."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"Futbol ya da başka nedenlerden dolayı olsun, bu yedek kulübesinde olacağım ilk ya da son sefer değil."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"Kariyerim boyuncu bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz daha farklıydı çünkü bu benimle kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"SÜPER KUPA VE ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANACAĞIM"
"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN İÇİN HARİKA"
"Milli takım için oynamak her zaman harikadır. Yani evet, kısa ve tatlı bir cevap. Takıma giren Kasper Hjulmand ve benimki de dahil olmak üzere formayı kapmak için zorlu bir rekabet var. O başka birini seçti ve ben de buna saygı duyuyorum."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"BENİM İÇİN BÜYÜK HEDEF"
"Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef ama şu anda benim için o kadar öenemli değil. Ayrıca, bu konuda çok fazla düşünmeye başlarsanız, bunun bir şekilde su yüzüne çıkacağını düşünüyorum.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

Bence bu takımda yer alan herkes Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ister ama bu günlük olarak düşündüğüm bir şey değil. Şimdi Salı günü başka bir maç var ve ben de bunu düşünüyorum. Kendi kulübümde de yeterince işim var."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Faroe Adaları maçında kimin oynayacağı henüz bize söylenmedi. Ancak dakika alırsam, kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

NAPOLI İDDİALARI...
"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

"İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki Nelsson 2 gol kaydetti.

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