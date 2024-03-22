DİĞER
Nelsson hava yolları
Galatasaray bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu. Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.