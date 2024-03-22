Haberler Galatasaray Nelsson hava yolları

Nelsson hava yolları

Galatasaray bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu. Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nelsson hava yolları
Galatasaray bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu. Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada...
DİĞER
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri evliliği hakkında ilk kez konuştu! ‘Resmi olarak da aile olmaya hazırız’
FETÖ'nün 'Siyaset Mahrem Yapılanması' deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
İtalyan devi Szymanski için geliyor!
İtalyan yıldıza Buruk'tan onay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya!
İtalyan yıldıza Buruk'tan onay!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (22 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Semih açıklaması! Montella'dan Semih açıklaması! 01:06
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! 01:06
Beşiktaş'tan Semih tepkisi! Beşiktaş'tan Semih tepkisi! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 01:06
F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! 01:06
Daha Eski
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 01:06
F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... 01:06
A Milli Takım Macaristan'a gitti! A Milli Takım Macaristan'a gitti! 01:05
Gulacsi: Türkiye çok büyük bir güce sahip! Gulacsi: Türkiye çok büyük bir güce sahip! 01:05
"Türkiye maçı önemli bir prova olacak!" "Türkiye maçı önemli bir prova olacak!" 01:05
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı 01:05