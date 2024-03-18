Şampiyonluk maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinin ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık" diye konuştu.

DAMGASINI VURDU

Icardi'ye de ayrı parantez açan Buruk, "İcardi belki ilk yarıda çok fazla oyunun içinde değildi. Bu ara ona da çok yarayacak. O da çok güçlü bir şekilde geri dönecek. Biraz dinlendireceğiz onu. Maçın ikinci yarısına damga vurdu. Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de! Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun!" dedi.

İNANANLARIN GALİBİYETİ

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendikten sonra resmi hesabından şampiyonluk mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda; "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.