Paşa'yı devir Fırtına'yı bekle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü. Aslan aynı zamanda ligde en az gol yiyen (17) takım konumunda.

AVANTAJ PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar, yarışta kritik haftalara girilirken, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Geçtiğimiz yıl aynı statta İstanbulspor galibiyeti ile şampiyonluğunu perçinleyen Aslan, bu defa Kasımpaşa'yı mağlup ederek puan önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Okan Buruk'un futbolcular ile yaptığı toplantıda parola, üç puan ve şampiyonluk oldu. G.Saray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek; akşam oynanacak derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Rochinha, Da Costa.

G.Saray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

EN İYİ 'SAVUNMA YAPAN' TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan Cimbom, kalesinde 17 gol gördü. Sarı kırmızılılar, yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

ASLAN FARK ATTI

Kasımpaşa ile G.Saray, Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi. İki ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, G.Saray karşısında 3 galibiyet elde ederken; sarı-kırmızılılar deplasmanda 7 kez galip geldi, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.

SANCHEZ VE AURİER YOK!

G.Saray'da iki oyuncu sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda da olması beklenmiyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 oyuncu, bugünkü Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. Haftadaki Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.

11'DE 11 PEŞİNDE

Süper Lig'in geride kalan 29 maçlık bölümünde topladığı 78 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, galibiyet için sahaya çıkacak. Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı takım, üst üste 11. galibiyeti için mücadele edecek. Puan tablosunda 5. sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek için ilk 4'te yer almak isteyen Kasımpaşa da üç puan için yarışacak.