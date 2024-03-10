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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan ve efsane haline gelen Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan tecrübeli file bekçisi için karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Takvim'in haberine göre, sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Uruguaylı ile masaya oturan yönetim, Muslera'yı yeni kontrata ikna etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

1+1 YILLIK İMZAYA İKNA OLDU

Takım kaptanı ile yapılan görüşme olumlu geçerken, yönetim ile Muslera'nın 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda anlaştığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Rize mücadelesiyle birlikte Galatasaray'daki 400. lig maçına çıkan 37 yaşındaki kalecinin performansına göre opsiyonun kullanılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Ayrıca Muslera'nın 2.5 milyon Euro olan maaşının da 1.5 milyon Euro ve bonuslar şeklinde yeniden düzenleneceği belirlendi. Yakın zamanda resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

OKUL SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

Yakın zamanda İtalya'ya döneceği iddia edilen Muslera'nın ailesiyle de gerekli görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, İspanyolca eğitim veren bir kurumla Muslera'nın çocuklarının eğitimi adına gereken anlaşmayı yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

6.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla toplamda 498 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Başarılı eldiven, önemli bir parçası olduğu Uruguay adına da 133 maçta görev aldı.

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