TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan ve efsane haline gelen Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan tecrübeli file bekçisi için karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Rize mücadelesiyle birlikte Galatasaray'daki 400. lig maçına çıkan 37 yaşındaki kalecinin performansına göre opsiyonun kullanılacağı öğrenildi.
Ayrıca Muslera'nın 2.5 milyon Euro olan maaşının da 1.5 milyon Euro ve bonuslar şeklinde yeniden düzenleneceği belirlendi. Yakın zamanda resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.
OKUL SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ
Yakın zamanda İtalya'ya döneceği iddia edilen Muslera'nın ailesiyle de gerekli görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, İspanyolca eğitim veren bir kurumla Muslera'nın çocuklarının eğitimi adına gereken anlaşmayı yaptığı belirtildi.
6.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla toplamda 498 maça çıktı.
Başarılı eldiven, önemli bir parçası olduğu Uruguay adına da 133 maçta görev aldı.
TARİHİN EN İYİSİ
Muslera, Galatasaray formasını en çok giyen (498 maç), en çok kupa kaldıran (15) ve bir sezonda en çok kalesini gole kapayan (16) yabancı oyuncu konumunda yer alıyor.
DİĞER