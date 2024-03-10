Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marco Reus heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in yerini Alman 10 numara ile doldurmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-kırmızılılar, ligde kalan 9 maçtan da en iyi sonuçları alıp mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gidecek-gelecek isimler hakkında kararlar veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Belçikalı yıldızın yerine arayışlara başlayan yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

MARCO REUS GALATASARAY'A!
Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Cimbom, Alman yıldız Marco Reus ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyada Alman 10 numara ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Recevik, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Borussia Dortmund ile 415 maçta 167 gol atan Reus, 128 kez de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Kontratı sezon sonu itibarıyla sona erecek Reus'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

396 GOLE ETKİ
2012'den beri Dortmund'da görev alan Marco Reus, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 614 maçta 236 gol ve 160 asist yaptı.

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