TRANSFER HABERİ: Marco Reus Galatasaray'a doğru! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor.

Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-kırmızılılar, ligde kalan 9 maçtan da en iyi sonuçları alıp mutlu sona ulaşmak istiyor.



