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Aslan’ın planı yattı!

Zaniolo ve Yunus Akgün’den 31.5 milyon euro’luk bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Galatasaray’ın planı tutmadı. İki oyuncu geri dönecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Aslan’ın planı yattı!

Zaniolo ve Yunus Akgün'den 31.5 milyon euro'luk bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'ın planı tutmadı. Zaniolo ve Yunus Akgün sezon sonunda Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Cimbom, Zaniolo'yu 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralamıştı. 24 yaşındaki 10 numara, Villa'daki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı. Yunus ise 9 milyon euroluk opsiyonuyla Leicester City'ye kiralanmıştı. Yunus Akgün için 25 maçta ilk 11 şartı konulurken, oyuncunun yedek kalmasından dolayı bu opsiyon devreye girmedi. Sonuç itibarıyla iki futbolcuda hesapları tutmayan Galatasaray, Zaniolo ve Yunus Akgün'ü sezon sonunda geri çağıracak.

GARDI'YE BORÇ 7.5 MİLYON EURO

2 yıldır G.Saray'ın transferlerine İtalyan menajer Gardi aracılık ediyor. Mertens, Torreira ve İcardi ile tam isabet sağlayan Gardi; Ziyech, Ndombele ve Zaniolo'da hayal kırıklığı yaşattı. G.Saray'ın Gardi'ye 7.5 milyon euro borcu olduğu belirtildi.

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