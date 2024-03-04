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Ahtapot Muslera

Derbi galibiyetinin baş kahramanlarından olan 37 yaşındaki eldiven, 60’ta Masuaku, 61’de de Ghezzal’e geçit vermedi. Bu sezon 17 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Ahtapot Muslera

Beşiktaş derbisini kazanan Galatasaray, kaleci Muslera'nın müthiş performansıyla zorlu maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi. Özellikle ikinci yarıda kalesinde devleşen Uruguaylı yıldız kaleci, iki dakika arayla iki muhteşem kurtarışla sarı-kırmızılılara zaferi getirdi. 60'ta Masuaku'nun füzesini çelen Muslera, 61'de de karşı karşıya pozisyonda Ghezzal'in vuruşunu kornere gönderdi. Bu sezon 41 maçta oynayan 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, 39 gol yerken, derbiyle birlikte 17 maçta kalesini gole kapattı.

SÜPER LİG'İN EN İYİ SAVUNMASI

Geçen sezon en az gol yiyen takım olarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bu yıl da savunma performansı ile dikkat çekiyor. Ligde 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez gibi başarılı stoperlere sahip olan Aslan, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Muslera gibi bir tecrübeli bir eldivene sahip olan Galatasaray, 17 maçta kalesini gole kapattı. İstatistiklere bakıldığında savunma alanında ligin en başarılı takımı oldu.

MERTENS MEST ETTİ

36 yaşındaki Mertens, sahada basmadık yer bırakmadı. Hücuma desteği kadar savunmada da sürekli adam kovaladı. 85'te sarı-kırmızılı taraftarların alkışlarıyla yerini Berkan'a bıraktı.

OLIVEIRA KADRO DIŞI KALDI

Buruk'la gerilim yaşadığı öğrenilen Portekizli, derbide kadroda yoktu. Abdülkerim ve Zaha da sakatlık sebebiyle kafilede yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve son maçlarda süre alan Sergio Oliveira, derbide kadroda yoktu. Kupadaki Karagümrük maçının devre arasında Okan Buruk'la gerilim yaşadığı öğrenilen Portekizli orta sahanın bu sebeple maç kadrosuna giremediği öğrenildi. Oliveira sosyal medyadan, "Her zaman takımımın yanındayım. Haydi bugün kazanalım. İstanbul'u sarı-kırmızıya boyayalım" paylaşımını yaptı. Ayrıca kadroda iki önemli eksik daha dikkat çekti. İdmanda ağrı hisseden Abdülkerim ve Zaha, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bıraktı. İki oyuncunun Çaykur Rizespor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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