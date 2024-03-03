TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi...