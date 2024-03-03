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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezon sonu için transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu noktada gündeme gurbetçi bir isim geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

BERKAY YILMAZ KİMDİR?

Berkay Yılmaz, 25 Şubat 2005'te Almanya'nın Singen kentinde dünyaya geldi. Futbola Radolfzell altyapısında başladı. 2020'de Freiburg U16'ya transfer oldu ve sırasıyla U17 ile U19 takımına geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!

U19'da kariyerini sürdüren ve kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro...

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