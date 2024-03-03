TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezon sonu için transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu noktada gündeme gurbetçi bir isim geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BERKAY YILMAZ KİMDİR?
Berkay Yılmaz, 25 Şubat 2005'te Almanya'nın Singen kentinde dünyaya geldi. Futbola Radolfzell altyapısında başladı. 2020'de Freiburg U16'ya transfer oldu ve sırasıyla U17 ile U19 takımına geçti.
U19'da kariyerini sürdüren ve kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro...
DİĞER