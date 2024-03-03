Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan yabancı hakem yanıtı! Fenerbahçe çağrı yapmıştı

Okan Buruk'tan yabancı hakem yanıtı! Fenerbahçe çağrı yapmıştı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazanılan Beşiktaş galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Buruk, Takvim.com.tr muhabiri Görkem Ağgündüz'ün "F.Bahçe'den Süper Kupa için yabancı hakem talebi geldi. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?" sorusuna yanıt verdi. İşte deneyimli teknik adamın cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 23:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan yabancı hakem yanıtı! Fenerbahçe çağrı yapmıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Buruk, Takvim.com.tr muhabiri Görkem Ağgündüz'ün "F.Bahçe'den Süper Kupa için yabancı hakem talebi geldi. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Okan Buruk bu soruyu " Halil Umut Meler hata yapmadı. Eleştirilerin nedenini bilemiyorum. Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Avrupa'daki yabancı hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın, bizim Türk hakemleri daha iyiler" şeklinde cevapladı.

İşte deneyimli teknik adamın cevabı...

DİĞER
Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel hakaretleri affetmedi! Hemen harekete geçti!
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası!
Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak
SON DAKİKA Kira zammı yüzde 25 sınırı kalktı mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Süper Loto çekildi! (3 Mart)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! 23:45
Icardi'den derbi sonrası balonlu paylaşım! Icardi'den derbi sonrası balonlu paylaşım! 23:22
Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! 23:20
Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" 23:08
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? 23:07
"Masum bir hakem hatası değildir!" "Masum bir hakem hatası değildir!" 22:47
Daha Eski
Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü! Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü! 22:41
Toroğlu yorumladı! Cenk'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Cenk'in pozisyonu penaltı mı? 22:19
"Bugün bazı şeyler çok kesinleşti!" "Bugün bazı şeyler çok kesinleşti!" 22:01
Necip: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı! Necip: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı! 21:46
Buruk: Daha fazla gol atabilirdik! Buruk: Daha fazla gol atabilirdik! 21:33
Fernando Santos'tan penaltı isyanı! Fernando Santos'tan penaltı isyanı! 21:25