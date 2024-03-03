Okan Buruk'tan yabancı hakem yanıtı! Fenerbahçe çağrı yapmıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Buruk, Takvim.com.tr muhabiri Görkem Ağgündüz'ün "F.Bahçe'den Süper Kupa için yabancı hakem talebi geldi. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Okan Buruk bu soruyu " Halil Umut Meler hata yapmadı. Eleştirilerin nedenini bilemiyorum. Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Avrupa'daki yabancı hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın, bizim Türk hakemleri daha iyiler" şeklinde cevapladı.

İşte deneyimli teknik adamın cevabı...