Ligin en iyi savunması

Geçen sezon en az gol yiyen takım olarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bu yıl da savunma performansı ile dikkat çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Nelsson, Abdülkerim ve Davinson Sanchez gibi başarılı stoperlere sahip olan Aslan, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca Fernando Muslera gibi bir tecrübeli bir eldivene sahip olan Galatasaray, yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapattı. İstatistiklere bakıldığında savunma alanında ligin en başarılı takımı olmayı başardı.